По случаю праздника 1 Мая – Международного дня солидарности трудящихся председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил всех жителей Молдовы и в первую очередь тех, кто своим трудом способствовал и продолжает способствовать росту благосостояния граждан нашей страны.

«Труд людей – основа и неотъемлемое условие экономического развития и процветания любого государства. В свою очередь, государственные институты должны создать максимально привлекательные условия для людей труда, включая достойную зарплату, социальные привилегии и не менее достойные условия жизни на заслуженном отдыхе.

Партия социалистов Республики Молдова всегда ставила во главу угла именно интересы человека, его образования, трудоустройства, определения его роли в обществе, социальной защиты, гарантий и перспектив.

Мы всегда работали и будем работать во благо людей, о чем свидетельствуют десятки социальных инициатив: повышение зарплат врачам, единовременные надбавки пенсионерам и индексация их пенсий, помощь социально уязвимым категориям населения и многое другое. Интересы наших людей всегда в приоритете! С праздником, дорогие друзья!», – написал в связи с праздником Игорь Додон.