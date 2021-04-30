Прошло почти два месяца с тех пор, как в центре Кишинева среди бела дня был похищен и увезен в неизвестном направлении бывший украинский судья Николай Чаус. Но история эта, которую предпочитают не замечать официальные власти и правоохранительные органы соседней страны, продолжает вызывать интерес. Так, сообщество журналистов-расследователей, программистов и гражданских активистов Республики Молдова RISE Moldova совместно с украинскими коллегами занимаются выявлением лиц, причастных к этому похищению.

В частности, определен ряд граждан Украины, въехавших на территорию Молдовы по документам на несуществующие идентичности (так называемым паспортам прикрытия). Так, 24 марта при пересечении границы двое мужчин предъявили паспорта на имена Алексея Нечаева и Алексея Сотникова, а два дня спустя в Молдову въехали еще двое мужчин – Андрей Бородинов и Сергей Гончар. Все, если верить документам, обладают украинским гражданством и все прибыли обычными рейсовыми автобусами через пункт пропуска Тудора.

Как позже установили правоохранительные органы Молдовы, Бородинов и Гончар остановились в соседних номерах одного и того же отеля в Кишиневе. Другие жили в других отелях и все арендовали автомобили, оснащенные системой GPS. Система навигации позволила правоохранительным органам Молдовы выяснить маршруты, по которым передвигались эти люди. Оказалось, что некоторые из них в течение нескольких дней курсировали по району, где жил Чаус, и периодически дежурили у его дома.

По информации, полученной расследователями в украинских правоохранительных органах, граждане Нечаев и Сотников, даты рождения которых совпадают с указанными в документах на их имена, в реестре налогоплательщиков Украины не значатся, нет и информации об органе, выдавшем удостоверение личности на имя Сотникова. Не удалось обнаружить ни одного человека, чьи данные совпадали с паспортами Гончара и Бородинова.

3 апреля, спустя 6 часов после похищения Чауса, Нечаев, Сотников и Бородинов покинули территорию Молдовы через тот же пункт пропуска Тудора. Информации о выезде Гончара у молдавской пограничной полиции не имеется.

В общей сложности расследователи обеих стран сумели идентифицировать пятерых граждан Украины, въехавших на территорию Молдовы по фальшивым паспортам незадолго до похищения Чауса. Известна личность только одного из них – Андрея Куценко, предъявившего документ, удостоверяющий личность, на имя Эдуарда Ставицкого, который предположительно связан с Главным управлением разведки военного ведомства Украины (этот факт в ведомстве категорически отрицают). Подлинные личности остальных четверых неизвестны.