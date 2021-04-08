Адвокат Ростислав Кравец, представляющий интересы экс-судьи Николая Чауса, похищенного в Кишиневе, считает, что к исчезновению его клиента причастны власти Украины, сообщает «Страна».

По его мнению, разговор по телефону Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со своим молдавским коллегой – попытка погасить зарождающийся международный скандал. «Даже если через несколько дней выяснится, что Чауса похитили украинские спецслужбы, Кулеба не подаст в отставку. В то же время, молдавские правоохранители подозревают, что Чаус был вывезен в багажнике авто украинского посольства. На тот же вывод наталкивает и отсутствие реакции украинских властей на вопиющее похищение гражданина своей страны», – утверждает адвокат. Напомним, судью, подозреваемого во взяточничестве, похитили в центре Кишинева 3 апреля. Чаус намеревался получить в Молдове политическое убежище.