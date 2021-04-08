В ближайшее время администрация президента США Джозефа Байдена намерена реализовать программу по финансированию похорон американцев, умерших от COVID-19, сообщает «The Washington Post».

Деньги будут выделять семьям, в которых кто-то ушел из жизни из-за последствий заболевания коронавирусом. Еще точно неизвестно, сколько потребуется изыскать в бюджете государства средств, но некоторые издания предполагают, что инициатива обойдется в несколько миллиардов долларов. Вне зависимости от уровня доходов, если семья не получала средств по аналогичным программам, ей будет выделяться девять тысяч долларов на одного скончавшегося. С начала пандемии в США от последствий COVID-19 умерло свыше полумиллиона человек.