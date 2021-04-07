Среда, 7 апреля 2021, 00:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему Майя Санду будет встречать вакцину «Sputnik V» в аэропорту

Почему Майя Санду будет встречать вакцину «Sputnik V» в аэропорту
07 апреля
20:11 2021
Версия для печати

Президент Майя Санду ведет однобокую, прозападную политику, однако намерена прибыть в аэропорт, чтобы принять российскую вакцину «Sputnik V». Об этом заявил председатель партии социалистов в эфире телеканала «Primul în Moldova». По его словам, единственная встреча главы государства с российским послом носила формальный характер, так как она уже знала о том, что есть договоренность о предстоящих поставках вакцины.

«Она хочет приехать встречать вакцину в аэропорт. Это цинизм без границ. Ничего, встретимся в аэропорту и поговорим, если она избегает встреч», – рассказал Игорь Додон.

Отметим, что по итогам рабочей поездки в Москву лидера ПСРМ Игоря Додона, Российская Федерация поставит в Молдову партию вакцины в объеме 180 тыс. доз препарата в виде гуманитарной помощи.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96–0,13%
EUR21,32–0,15%
GBP24,67–0,80%
UAH0,64–0,67%
RON4,34–0,22%
RUB0,23+0,05%

Курсы валют в MDL на 07.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд