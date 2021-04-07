Президент Майя Санду ведет однобокую, прозападную политику, однако намерена прибыть в аэропорт, чтобы принять российскую вакцину «Sputnik V». Об этом заявил председатель партии социалистов в эфире телеканала «Primul în Moldova». По его словам, единственная встреча главы государства с российским послом носила формальный характер, так как она уже знала о том, что есть договоренность о предстоящих поставках вакцины.

«Она хочет приехать встречать вакцину в аэропорт. Это цинизм без границ. Ничего, встретимся в аэропорту и поговорим, если она избегает встреч», – рассказал Игорь Додон.

Отметим, что по итогам рабочей поездки в Москву лидера ПСРМ Игоря Додона, Российская Федерация поставит в Молдову партию вакцины в объеме 180 тыс. доз препарата в виде гуманитарной помощи.