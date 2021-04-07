На этой неделе будет создана следственная комиссия для расследования обстоятельств похищения украинского гражданина Николая Чауса. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, принимая участие в передаче на телеканале «Primul în Moldova».

«На этой неделе состоится заседание парламента, на котором будет создана следственная комиссия по делу Чауса. Неважно, что это за человек, но он находился на территории Молдовы законным образом, когда он был похищен. И это большой скандал», – заявил Додон.

Экс-президент отметил, что похищение не могло произойти без ведома Службы информации и безопасности Молдовы.

«Я был президентом страны и спецслужбы подчинялись напрямую президенту, я знаю, как они работают и без них это было бы невозможно», – уточнил Додон.

Игорь Додон отметил, что сотрудники СИБа, принимавшие участие в этой операции, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, что 3 апреля бывший украинский судья Николай Чаус был похищен в центре Кишинева.