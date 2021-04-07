Среда, 7 апреля 2021, 00:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 апреля 218711 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 апреля 218711 излечившихся
07 апреля
19:26 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 218711 человек прошли лечение и 5268 умерли от инфекции COVID-19.  

На 7 апреля в Молдове подтверждены 237718 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 8790 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19491 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3851 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 316 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96–0,13%
EUR21,32–0,15%
GBP24,67–0,80%
UAH0,64–0,67%
RON4,34–0,22%
RUB0,23+0,05%

Курсы валют в MDL на 07.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд