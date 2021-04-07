Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 апреля 218711 излечившихся
07 апреля
19:26 2021
На сегодняшний день в стране 218711 человек прошли лечение и 5268 умерли от инфекции COVID-19.
На 7 апреля в Молдове подтверждены 237718 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8790 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19491 человек находится под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3851 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 316 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).