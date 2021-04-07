Согласно опросу, проведенному компанией Date Inteligente, 44% граждан Республики Молдова хотят, чтобы их страна объединилась с соседней Румынией, сообщает ИНФОТАГ.

Авторы исследования отмечают, что еще два месяца назад сторонников слияния двух государств было 37,5%. Предполагается, что рост уровня положительных чувств к Бухаресту вызван тем, что он на гуманитарной основе выделяет Кишиневу вакцину от коронавируса, помогает защитными средствами. Также снизилось число молдаван, желающих вхождения в Евросоюз и Евразийский союз. Вступление страны в НАТО поддерживают 27,4% участников опроса, который проводился по телефону и им было охвачено 1314 человек.