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Газета "Кишиневские новости"

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Экономическая дипломатия Лукашенко

07 апреля
14:37 2021
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Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждалась возможность сокращения числа дипломатических представительств Белоруссии за рубежом, сообщает БЕЛТА.

По мнению президента, в первую очередь надо ликвидировать посольства в тех странах, где у Минска нет никаких экономических интересов. На сегодня у Белоруссии есть загранучреждения в 58 столицах. «Необходимо отдавать себе отчет, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще – зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере», – поучал дипломатов Лукашенко. Он привел в пример Китай, в котором у крупных белорусских предприятий есть свои представительства. Президент «порекомендовал» собрать их все под крышей посольства.

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