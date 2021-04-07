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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове увеличат пособия для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

07 апреля
14:06 2021
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Депутаты ПСРМ выдвинули законодательную инициативу об увеличении ежемесячных выплат по уходу за лицами с ограниченными возможностями и прикованными к постели из категории участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с 500 леев до 80% от размера минимальной пенсии по возрасту.

Согласно авторам инициативы, это гарантирует не только увеличение выплаты, но и ее ежегодную индексацию.

Документ предстоит обсудить в парламентских комиссиях, а также проголосовать в ходе заседания. В случае одобрение изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

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