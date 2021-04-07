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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова готова закупить до 1 млн доз вакцины Sputnik-V

Молдова готова закупить до 1 млн доз вакцины Sputnik-V
07 апреля
14:06 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между нашими странами.

В ходе рабочей встречи были обсуждены итоги поездки в Москву лидера социалистов. Игорь Додон выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение выделить Молдове в качестве гуманитарной помощи 180 тысяч доз вакцины Sputnik-V и подтвердил готовность нашей страны дополнительно закупить от 500 тысяч до 1 млн доз препарата.

Еще одной темой разговора стало обсуждение возможности продлить режим беспошлинного экспорта ряда категорий молдавских агропромышленных товаров на российский рынок.

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