Лидер ПСРМ объяснил, что предложение о займе у Национального банка 10-20 млрд леев предусматривает выделение этих средств для поддержки население и экономических агентов в период пандемии.

«Кто говорит, что Додон намеревается украсть миллиард? Те, кто украл миллиард долларов и перевел их в офшоры? Нынешний президент и его советники участвовали. Мы предлагаем конкретные меры, чтоб деньги из банков попали к людям», – сказал Игорь Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что за счет этих средств предлагается покрыть процентные выплаты по кредитам физическим и юридическим лицам на весь период чрезвычайного положения. Для этих целей необходимо 500-600 млн леев.

Также предлагается выделить прямую финансовую помощь предприятиям и сектору HoReCa для поддержки работников. Эта мера требует порядка 500 тыс. леев в месяц.

Кроме того, на взятые в НБМ деньги можно оплатить коммунальные счета пенсионеров и других социально уязвимых слоев населения. Расходы составят 1 млн леев.

«В общей сложности необходимо 1-1,5 млрд леев в месяц. Это плохо? Означает воровство миллиарда? Эти деньги будут взяты из резервов и будут выделены гражданам и предприятиям. Предлагаю сделать это. Против – правые и команда Майи Санду, потому что чем хуже для граждан, тем лучше для них. Против и НБМ, который является государством в государстве, и который управляется извне», – заявил Додон.

Игорь Додон также сказал, что вместе с командой ПСРМ сделает все возможное, чтобы внедрить эти меры для поддержки граждан.