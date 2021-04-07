В ряде восточных стран очень распространена идущая из древних времен традиция пить очень горячий чай. Однако турецкие ученые пришли к выводу, что это совсем не безобидно.

Десять лет исследователи вели наблюдения, охватившие пятьдесят тысяч жителей Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в возрасте от сорока до семидесяти пяти лет. Все они часто употребляли чай с температурой не менее шестидесяти пяти градусов. В этих странах рак пищевода – частый диагноз.

Ученые сделали заключение, что, если ежедневно пить семьсот миллилитров горячего чая, риск получить онкологическое заболевание пищевода будет на девяносто процентов больше, чем в случае употребления напитка, которому дали немного остыть. А горячий чай в сочетании в курением и алкоголем еще больше увеличивает вероятность заболеть раком.

Рекомендации очень простые: не пить чай с пылу, с жару (стоит оставить его охладиться на некоторое время) и ограничиться тремя-четырьмя чашками, сообщает EurekAlert.