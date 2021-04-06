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Газета "Кишиневские новости"

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Кто управлял автомобилем, на котором вывезли бывшего судью в Украину

Кто управлял автомобилем, на котором вывезли бывшего судью в Украину
06 апреля
15:16 2021
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За рулем автомобиля, в котором вывезли украинского судью Чауса, находился Сергей Сметанюк, военный атташе посольства Украины. Об этом информирует телеграм-канал INDEX. По данным цитируемого источника, мужчина в совершенстве владеет румынским языком.

«Важная деталь. Мандат военного атташе Украины в нашей стране истекает 9 апреля 2021 года, то есть спустя несколько дней. Близкие к следствию источники сообщили, что автомобиль дипломатической миссии Украины, перед пересечением границы сначала заехал в потаенное место неподалеку от пункта пропуска Атаки, из него вышли два человека, которые пешком пересекли государственную границу. Не исключено, что после пересечения госграницы соответствующие лица вновь сели в тот же автомобиль», – сообщает канал INDEX.

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