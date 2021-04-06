Изменение климата отразятся не только на будущих поколениях. Оно очень сильно влияют на жизнь наших современников. Исследователи из нескольких университетов США, изучив данные за период с 1961 года, пришли к выводу, что с тех пор продуктивность мирового сельского хозяйства сократилась на двадцать процентов. То есть, если бы мы не наблюдали столь резкие изменения климата и погодные аномалии, прибавка глобального производства продуктов питания составила бы пятую часть того, что получают сегодня.

При этом население планеты растет, и, чтобы прокормить его, нужно будет выращивать больше сельхозпродукции. Экстремальные природные явления происходят все чаще, за счет этого продуктивность сельского хозяйства падает. Чтобы избежать голода, фермеры вынуждены занимать под плантации все большие площади, что не способствует сохранению окружающей среды.

Надо признать, что негативные последствия климатических изменений сказываются на разных странах по-разному. Там, где технологии на высоком уровне, например, в США или Израиле, отрицательный эффект глобального потепления удается компенсировать. Но на и так не богатых странах третьего мира – Африке, Латинской Америке, Карибском бассейне – все погодные аномалии отражаются особенно болезненно, сообщает IFLScience.