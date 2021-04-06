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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Люди не отличают криков радости от криков ужаса

Люди не отличают криков радости от криков ужаса
06 апреля
15:11 2021
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Психологи из США провели интересный эксперимент. Пригласив более ста восьмидесяти человек, им предложили прослушать тридцать вариантов криков, прозвучавших в телешоу и роликах из социальной сети. А потом испытуемых попросили определить, какую именно эмоцию выражает тот или иной крик.

В основном все добровольцы справились и точно соотнесли услышанные звуки с гневом, болью, удивлением, разочарованием, счастьем. А вот с криками счастья и ужаса вышла заминка. Чаще всего выражение счастья путали с воплем ужаса. Ученые предположили, что акустические составляющие криков счастья и воплей ужаса во многом сходны. Например, так кричат люди, разгоняясь на американских горках – им и страшно, и радостно, сообщает Science Daily. 

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