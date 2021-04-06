Психологи из США провели интересный эксперимент. Пригласив более ста восьмидесяти человек, им предложили прослушать тридцать вариантов криков, прозвучавших в телешоу и роликах из социальной сети. А потом испытуемых попросили определить, какую именно эмоцию выражает тот или иной крик.

В основном все добровольцы справились и точно соотнесли услышанные звуки с гневом, болью, удивлением, разочарованием, счастьем. А вот с криками счастья и ужаса вышла заминка. Чаще всего выражение счастья путали с воплем ужаса. Ученые предположили, что акустические составляющие криков счастья и воплей ужаса во многом сходны. Например, так кричат люди, разгоняясь на американских горках – им и страшно, и радостно, сообщает Science Daily.