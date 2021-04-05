Майя Санду не привезла ни бануца из-за границы за все 100 дней своего мандата, заявил депутат ПСРМ Василе Боля, председатель парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету, который представил альтернативный отчет о первых трех месяцах работы президента страны.

«Думаю, вы помните, как нынешний президент просила у вас голоса, обещая миллионы для Молдовы. Увидели хотя бы одну бануцу? Напротив, обещанные изменения и здесь оказались большим разочарованием: вместо того, чтобы деньги приходили к нам, они уходят», – заявил Боля.

Председатель парламентской комиссии отметил, что за 100 дней мандата Санду Румыния прекратила договор об оказании финансовой помощи нашей стране. Аналогичным образом может поступить и МВФ.

«Все потому, что Майя Санду препятствует формированию полноценного правительства. Никто не будет финансировать страну, неспособную назначить правительство, и даже если будут досрочные выборы, никто не гарантирует, что выйдем из тупика, и что будет правительство до конца года», – сказал Боля.

Депутат отметил, что внешняя политика Майи Санду ограничилась дорогостоящими прогулками за границу, которые завершились фотосессиями в пропагандистских целях.

«Ничего для людей, ничего для страны. Максимальный цинизм, совершает визиты за границу и не ездит в районы, чтобы встретиться с людьми. Боится коронавируса и, возможно, реакции разочарованных людей», – отметил депутат-социалист.