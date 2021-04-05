Первые 100 дней президента Майи Санду ознаменовались настоящим социальным хаосом, отмечают в ПСРМ. Социалисты напоминают, как во время избирательной кампании Санду обещала минимальную пенсию в 2000 леев, однако по прошествии 100 дней с момента её вступления в должность в парламенте нет даже проекта закона на эту тему.

«Она забыла об этом сразу же, как въехала в кабинет президента. Майя Санду обещала заботиться о пенсионерах, людях предпенсионного возраста – им тоже тяжело живётся. Но она заявляет о том, что снижение пенсионного возраста – это исключительно популистская мера социалистов. Аргументирует это тем, что это не состыковывается с интересами внешних партнеров. Это ужасно и страшно, когда президент страны интересуется и считается с мнением внешних финансовых партеров, но мнение и чаяния собственного народа её не интересуют», – сказал депутата ПСРМ Владимир Односталко. Напомнил он и о тотальном повышении цен: подорожали бензин, продукты питания – на 30% подсолнечное масло и на 12-26% другие продовольственные товары.

«Она всё время говорила, что живет на хлебе с водой, но мы видим, что ей необходимы ещё цветы, ковры, заграничные поездки. Подорожание произошло при Майе Санду, потому что единственное функциональное учреждение в стране – институт президентства. Она не сделала ничего, чтобы не допустить роста. Майя Санду на сегодняшний день является президентом подорожаний и высоких цен», – отметил он. Высмеял депутат ПСРМ и “борьбу” Майи Санду с пандемией. Односталко напомнил, как Санду критиковала все действия Игоря Додона, однако сама не сделала ничего, чтобы страна справилась с этой напастью, и наоборот – вредила и даже пыталась заблокировать регистрацию в нашей стране российской вакцины.