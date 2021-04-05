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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду создает хаос и провоцирует банкротство предприятий

Почему Майя Санду создает хаос и провоцирует банкротство предприятий
05 апреля
14:56 2021
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Обещание Майи Санду во время избирательной кампании относительно создания новых рабочих мест и поддержки бизнеса осталось только на бумаге. Об этом заявили депутаты-социалисты в ходе брифинга, посвященного 100 дням мандата президента Майи Санду.

По мнению народного избранника от ПСРМ Петру Бурдужа, председателя Комиссии по бюджету, финансам и экономике парламента РМ за 100 дней Санду смогла создать новые рабочие места только в администрации президента и только для своих приближенных, а бизнес-сообществу было предложено введение локдауна.

«Это означает, что Санду хочет отправить большинство сотрудников домой и закрыть все бизнесы как минимум на месяц. Так она видит поддержку предпринимателей – путем тотального блокирования их деятельности», – заявил Бурдужа.

Депутат ПСРМ считает, что в этом случае глава государства демонстрирует полное отсутствие видения и решений, создает хаос, провоцируя банкротство предприятий и ликвидацию рабочих мест граждан.

Председатель комиссии по бюджету, финансам и экономике отметил, что президентом страны не было зарегистрировано ни одного законопроекта для поддержки предпринимателей.

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