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Газета "Кишиневские новости"

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Как Майя Санду бросила на произвол судьбы аграриев

Как Майя Санду бросила на произвол судьбы аграриев
05 апреля
14:56 2021
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Майя Санду использовала аграриев в качестве политического инструмента, когда ей это было выгодно, а, оказавшись в администрации президента, полностью забыла о своих обещаниях и обязательствах, данных во время избирательной кампании. Таковы выводы депутатов-социалистов после 100 дней мандата главы государства.

«Вы помните, сколько обещаний было дано аграрием, чтобы они за нее голосовали? Приехали на тракторах к правительству и парламенту и ультимативно вместе с Майей Санду требовали отставки кабмина социалистов. Получили отставку, но что сделала Майя Санду после этого? Абсолютно ничего, в первый же день бросила их на произвол судьбы. Даже другое правительство не попыталась сформировать», – заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

Согласно социалисту, из-за бездействия главы государства появились препятствия для экспорта, цены на топливо существенно увеличиваются, что бьет по доходам фермеров.

«Появились препятствия для экспорта и отмечаются значительные убытки из-за роста цен на топливо. Где смелые лидеры, фермеры и трактористы, которые требовали справедливости? Набрали в рот воды? Были использованы как политические инструменты в прошлом году, когда нуждались в них, а теперь: терпи, Григоре, и пей святую воду», – с сарказмом сказал председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.

По словам депутатов ПСРМ, за 100 дней мандата Майя Санду продемонстрировала, что является президентом разочарования, подорожаний, президентом локдауна, безжалостным главой государства, у которого нет сочувствия к людям.

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