Очень важно не допустить блокирования экономической деятельности, чтобы не усугубить социально-экономические проблемы столичного региона и всей Молдовы. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон во время рабочей встречи с мэром Кишинева Ионом Чебаном.

«Мы обсудили ряд наиболее актуальных вопросов муниципальной повестки и прежде всего борьбу с пандемией коронавируса, которая больнее всего бьет именно по жителям столицы.

В частности, мы были едины во мнении о том, что решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям вызваны необходимостью обуздания эпидемии.

При этом очень важно не допустить блокирования экономической деятельности, чтобы не усугубить социально-экономические проблемы столичного региона и всей Молдовы», – отметил Игорь Додон.

Также предметом обсуждения стал ход реализации муниципальных проектов инфраструктурного, социального и иного характера. Игорь Додон подчеркнул значительные успехи, достигнутые командой Иона Чебана, и подтвердил готовность Партии социалистов и в дальнейшем поддерживать на уровне Муниципального совета и парламента все инициативы мэра, направленные на улучшение жизни кишиневцев.