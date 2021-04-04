На сегодняшний день в стране 215091 человек прошел лечение и 5136 умерли от инфекции COVID-19.

На 4 апреля в Молдове подтверждены 235087 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9645 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19122 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3996 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 319 в крайне тяжелом состоянии (53 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).