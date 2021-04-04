Правительство Франции объявило о третьем общенациональном локдауне в связи с очередной вспышкой заражений Covid-19, сообщает ВВС.

На следующие четыре недели французские власти закрывают все школы и непродовольственные магазины. Вводится комендантский час с 19:00 до 06:00. Начиная со вторника, 6 апреля, гражданам потребуется уважительная причина, чтобы отъезжать от своего дома на расстояние более 10 км. Такое решение правительства обусловлено резким ростом зараженных коронавирусом. В пятницу, 2 апреля, в стране было зафиксировано 46 677 новых случаев заражения и 304 смерти, более 5 тыс. человек находятся в отделении интенсивной терапии, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. В больницах Франции не хватает мест для тяжело больных. Президент Франции Эммануэль Макрон не теряет надежду справиться с возникшим кризисом.