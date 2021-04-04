Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в стране должны разрабатываться и производится свои препараты от Covid 19.

По словам чиновника, местные предприниматели в состоянии обеспечить Украину вакциной. «Они готовы вкладывать в это деньги, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут. Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Это вопрос национальной безопасности», – рассказывал телезрителям Степанов. Украинские журналисты напомнили публике: в прошлом году жена министра зарегистрировала в Одессе медицинскую компанию «Бестздрав». Они подозревают, что именно супруга Степанова намерена производить вакцину, которая будет дороже, чем зарубежные аналоги.