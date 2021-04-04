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Газета "Кишиневские новости"

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Украинский министр хочет производить дорогую вакцину

Украинский министр хочет производить дорогую вакцину
04 апреля
15:16 2021
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Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в стране должны разрабатываться и производится свои препараты от Covid 19.

По словам чиновника, местные предприниматели в состоянии обеспечить Украину вакциной. «Они готовы вкладывать в это деньги, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут. Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Это вопрос национальной безопасности», – рассказывал телезрителям Степанов. Украинские журналисты напомнили публике: в прошлом году жена министра зарегистрировала в Одессе медицинскую компанию «Бестздрав». Они подозревают, что именно супруга Степанова намерена производить вакцину, которая будет дороже, чем зарубежные аналоги.  

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