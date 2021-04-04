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Газета "Кишиневские новости"

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Как узбеки оказались на войне в Сирии

Как узбеки оказались на войне в Сирии
04 апреля
15:07 2021
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В Узбекистане начались съемки фильма «Неволя», повествующего о судьбах граждан страны, при разных обстоятельствах попавших в Сирию, сообщает Podrobno.uz.

Картина посвящена серии операций «Мехр», в рамках которых в 2019 – 2020 годах с Ближнего востока было вывезено свыше 400 узбекских женщин и детей. В центре сюжета судьбы трех людей: молодого фельдшера, уехавшего в Сирию в поисках работы, женщины, отправившейся на войну вслед за мужем-боевиком и 11-летнего подростка, которого родители увезли в Дамаск. Съемки фильма проходят в Бухаре. Также агентство уточняет, что за минувший год свыше 100 узбеков, оказавшихся в трудном положении в Афганистане, были эвакуированы на родину. По разным данным, только в Сирии в рядах боевиков воюет свыше 500 граждан Узбекистана.

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