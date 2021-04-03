Биологи из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании научились улавливать частицы ДНК из воздуха закрытого помещения. Такое произошло впервые в истории науки. В эксперименте удалось извлечь ДНК подопытных животных из воздуха их лабораторных нор и даже из воздуха помещения, где эти норы находились. Более того, и ДНК сотрудников, ухаживавших за животными, тоже определился.

У нового метода большие перспективы. Так, на месте преступления можно будет выявить ДНК всех, кто там находился, и, взяв образец ДНК подозреваемого, безошибочно установить, был ли он там. А анализ воздуха из захоронения (например, старинного) позволит получить ДНК тех, кто там погребен и, возможно, выяснить, кто эти люди, сообщает «Daily mail».