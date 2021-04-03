Второго апреля исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Майи Санду в должность главы государства. Одним из своих достижений президент Молдовы считает то, что ей удалось вывести страну из международной изоляции. О том, насколько Майя Санду смогла осуществить эту миссию, политический комментатор Валериу Реницэ рассказал в эфире программы «Дело принципа» на канале Accent TV

«Нужно сначала уточнить, в который раз Майя Санду выводит страну из международной изоляции. Потому что она уже выводила вместе с социалистами из изоляции в 2019 году, когда стала премьер-министром. Давайте сравним сначала 2019 год, тогда она тоже выводила после Плахотнюка. И я все спрашиваю себя, как она выводила? Если бы меня спросили, посол США, он кого больше любит, Плахотнюка или Майю Санду, то ответ очевиден, потому что именно посол обеспечил как бы «мягкую посадку» господина Плахотнюка в Соединенных Штатах, и там, как — никак, его оберегали вроде бы от «плохих ребят» из России, чтобы его не трогали, как я понял. Но о какой изоляции тогда можно говорить? Какую изоляцию нам сделал господин Плахотнюк? Но тем не менее, госпожа Майя Санду, наш президент, а тогда – наш премьер, сказала, вот, она пришла и всё. Но на самом деле, я так понимаю, если совсем без шуток, тогда пришли эмиссары трех больших держав — из США, ЕС и России. И они благословили на всё, не только на выход из изоляции, нашу власть. Это благословение до сих пор не снято, то есть никто не отказывался от этого. Вот эти трое как сказали: «ребята, плывите дальше», так я и ожидаю, что в будущем парламенте не нужно будет, чтобы они опять собрались, эти трое. Так и пойдет, потому что наказ сделан. Поэтому мне трудно говорить, из какого именно окружения нас вывела Майя Санду. На кого она похожа, на партизана Ковпака или, может быть, на Сусанина? Не знаю», — сказал Валериу Реницэ.