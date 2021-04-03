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Газета "Кишиневские новости"

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Бегом по снегу в шерстяных носках

Бегом по снегу в шерстяных носках
03 апреля
13:26 2021
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Интересный эксперимент провела жительница Якутии: она пробежала полумарафонскую дистанцию (двадцать один километр) по снегу. Но обута была не в кроссовки или другую спортивную обувь, а в…шерстяные носки.

Идею эксперимента спортсменка подсмотрела у финских коллег. В Финляндии фестивали бега по снегу в носках проводились уже дважды. Россиянка тоже решила попробовать. Правда, в финских соревнованиях дистанция составляет три или шесть километров, а якутянка замахнулась на полумарафон. Она бежала в трех парах носков – двух тонких и одной шерстяной.

По ее словам, она ощутила огромную энергетическую подпитку от снега, испытала неповторимые эмоции и получила в процессе бега прекрасный массаж стоп, передает телеканал «Моя планета».     

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