Интересный эксперимент провела жительница Якутии: она пробежала полумарафонскую дистанцию (двадцать один километр) по снегу. Но обута была не в кроссовки или другую спортивную обувь, а в…шерстяные носки.

Идею эксперимента спортсменка подсмотрела у финских коллег. В Финляндии фестивали бега по снегу в носках проводились уже дважды. Россиянка тоже решила попробовать. Правда, в финских соревнованиях дистанция составляет три или шесть километров, а якутянка замахнулась на полумарафон. Она бежала в трех парах носков – двух тонких и одной шерстяной.

По ее словам, она ощутила огромную энергетическую подпитку от снега, испытала неповторимые эмоции и получила в процессе бега прекрасный массаж стоп, передает телеканал «Моя планета».