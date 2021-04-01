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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове пенсии удвоились после пересчета для 18 тыс. граждан

В Молдове пенсии удвоились после пересчета для 18 тыс. граждан
01 апреля
16:06 2021
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Свыше 18 тыс. пенсионеров после пересчета получают вдвое большие выплат. В 2021 году имеют право на пересчет пенсии лица, чей стаж составляет от 7 до 10 лет после достижения пенсионного возраста. Средний размер пенсионных выплат после пересчета составляет 5325 леев в сравнении с 2833 леями до пересчета.

Право на пересчет предоставляется со следующего месяца после подачи заявления и необходимых документов в территориальную кассу социального обеспечения.

Согласно инициативе депутатов ПСРМ, процедура пересмотра размера пенсий была ускорена. Следующий этап для пересчета наступит 1 января 2022 года. Этим правом смогут воспользоваться те лица, чей трудовой стаж после выхода на пенсию составил от 5 до 7 лет.

Последний этап затронет тех, чей аналогичный стаж составляет от 2 до 5 лет. Он начнётся 1 января 2023 года.

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