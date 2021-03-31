На сегодняшний день в стране 207852 человека прошли лечение и 4960 умерли от инфекции COVID-19.

На 31 марта в Молдове подтверждены 230241 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11031 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20329 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4167 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).