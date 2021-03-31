Среда, 31 марта 2021, 21:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 марта 207852 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 марта 207852 излечившихся
31 марта
21:01 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 207852 человека прошли лечение и 4960 умерли от инфекции COVID-19.  

На 31 марта в Молдове подтверждены 230241 случай заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11031 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20329 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4167 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,00–0,05%
EUR21,15+0,17%
GBP24,84+0,34%
UAH0,65+0,13%
RON4,30+0,24%
RUB0,24+0,43%

Курсы валют в MDL на 31.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд