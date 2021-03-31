Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 марта 207852 излечившихся
31 марта
21:01 2021
На сегодняшний день в стране 207852 человека прошли лечение и 4960 умерли от инфекции COVID-19.
На 31 марта в Молдове подтверждены 230241 случай заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 11031 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20329 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4167 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).