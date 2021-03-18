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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Новое устройство может «общаться» с растениями

18 марта
23:16 2021
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Ученые знают, что растения способны посылать электрические импульсы для наблюдения за изменениями окружающей среды и своевременного реагирования на них. Но сигналы эти очень слабые, и уловить их трудно. Специалисты из Технологического университета в Сингапуре разработали специальное устройство, решающее эту проблему. Ученые использовали принцип электрокардиографа, предназначенного для измерения электрической активности сердца.

Прибор очень мал, его диаметр всего три миллиметра, и никакого вреда растению, к которому прикрепляется, не наносит. Если соединить устройство со смартфоном, фермеры получат возможность услышать «сигналы бедствия», подаваемые растениями в случае неблагоприятных изменений окружающей среды, и оперативно принять меры.

Специалисты также считают, что полученные результаты позволят в перспективе создавать на основе растений роботов, которые смогут осторожно обращаться с хрупкими предметами, что сегодня механическим рукам пока недоступно, сообщает media.ntu.edu.sg.        

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