Ученые знают, что растения способны посылать электрические импульсы для наблюдения за изменениями окружающей среды и своевременного реагирования на них. Но сигналы эти очень слабые, и уловить их трудно. Специалисты из Технологического университета в Сингапуре разработали специальное устройство, решающее эту проблему. Ученые использовали принцип электрокардиографа, предназначенного для измерения электрической активности сердца.

Прибор очень мал, его диаметр всего три миллиметра, и никакого вреда растению, к которому прикрепляется, не наносит. Если соединить устройство со смартфоном, фермеры получат возможность услышать «сигналы бедствия», подаваемые растениями в случае неблагоприятных изменений окружающей среды, и оперативно принять меры.

Специалисты также считают, что полученные результаты позволят в перспективе создавать на основе растений роботов, которые смогут осторожно обращаться с хрупкими предметами, что сегодня механическим рукам пока недоступно, сообщает media.ntu.edu.sg.