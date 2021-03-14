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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 марта 178322 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 марта 178322 излечившихся
14 марта
18:07 2021
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На сегодняшний день в стране 178322 человека прошли лечение и 4330 умерли от инфекции COVID-19.  

На 14 марта в Молдове подтверждены 204463 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10397 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19058 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4217 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 336 в крайне тяжелом состоянии (67 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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