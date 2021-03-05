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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Искусственный интеллект стал драматургом

05 марта
16:38 2021
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Искусственный интеллект берет на себя все больше человеческих функций. Дошло уже до того, что робот выступил в роли драматурга. И премьера спектакля «Когда робот пишет пьесу» уже состоялась в театре «Швандя» в столице Чехии. Постановка была посвящена столетнему юбилею знаменитого чешского писателя-фантаста Карела Чапека, который и придумал слово «робот».

Конечно, без помощи людей не обошлось, но искусственный интеллект, изучив миллионы текстов из интернета, всего за три месяца написал массу диалогов. Эксперты были очень удивлены результатом: сочинение робота почти не потребовало корректировок. Работникам театра осталось лишь выбрать лучшие диалоги, сообщает Hromadske.ua.

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