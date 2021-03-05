В музее Гааги в Нидерландах хранится старинный почтовый сундук, полный писем, оставшихся недоставленными. Недавно ученым удалось прочитать одно из писем, причем, не вскрывая его.

Дело в том, что в XVII веке не существовало конвертов, бумагу просто складывали в несколько раз и заклеивали. Чтобы прочитать письмо, лист требовалось разрезать, но это могло бы погубить исторические документы.

Поэтому исследователи воспользовались рентгеновской установкой, с помощью которой стоматологи обследуют пациентов. Рентгеновские лучи выявляют микроскопические следы металла в чернилах, что и помогло восстановить буквы. В результате текст был прочитан, а документ сохранен неповрежденным.

Успешный опыт дает ученым основание рассчитывать, что таким же образом удастся прочитать и остальные письма – а их в сундуке около трех тысяч – и узнать много нового о жизни людей XVII века, пишет Nature Communications.