Реке Мегпай в канадской провинции Квебек официально предоставлен статус физического лица. Это случилось впервые в истории страны.

Дело в том, что одна из гидроэнергетических компаний планирует строительство дамбы на реке, а экологи и представители общины местного коренного населения категорически возражают. Строительство может привести к существенному ухудшению биоразнообразия реки.

Получение нового статуса дает реке право обзавестись законными опекунами, наблюдающими за ее благополучным существованием. По словам представителей властей, такое решение стало свидетельством того, что человек признает права природы на защиту, и бизнесмены в погоне за наживой не смогут больше распорядиться территорией реки в собственных целях.

Как выяснилось, канадские власти не стали в этом случае пионерами. Они просто взяли пример с Новой Зеландии, где одной из рек еще три года назад был присвоен аналогичный статус, сообщает Hromadske.ua.