Неподалеку от одной из гимназий в российской столице появился первый лазерный пешеходный переход. Если человек подходит к краю тротуара, когда на светофоре горит красный, на мостовой загорается предупреждение о необходимости остановиться. А как только свет сменяется на зеленый, на мостовой высвечивается символ перехода. Он такой яркий, что водители уже не смогут сослаться на то, что не заметили пешеходов.

Еще одно немаловажное достоинство лазерного перехода: он не боится капризов погоды, его не занесет снегопадом, и краску с разметку не смоет дождевая вода.

Именно в этом месте новый переход обустроили не случайно. Из-за близости учебного заведения здесь каждый день пересекают дорогу свыше трехсот детей, сообщает moskvichmag.ru.