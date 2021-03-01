Американские ученые провели любопытный эксперимент. Группе студентов предложили несколько тем из разных сфер, которые нужно было изложить в курсовой работе. Параллельно над теми же темами трудился искусственный интеллект.

Студентам в среднем для выполнения задания пришлось затратить три дня, а компьютер справился за двадцать минут. И хотя работы искусственного интеллекта оказались более поверхностными и менее развернутыми, все они заслужили удовлетворительных оценок. И проверяющие не сделали заметной разницы между тем, что написали студенты, и что сделал алгоритм. А оценивали работы, между прочим, преподаватели с богатым опытом, обладающие научными степенями, сообщает vokrugsveta.ua.