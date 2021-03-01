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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 марта 166833 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 марта 166833 излечившихся
01 марта
18:37 2021
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На сегодняшний день в стране 166833 человека прошли лечение и 3975 умерли от инфекции COVID-19.  

На 1 марта в Молдове подтверждены 186447 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10021 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17739 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3844 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 307 в крайне тяжелом состоянии (56 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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