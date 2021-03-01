В течение прошедшего дня, 1 марта, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 71-летняя женщина из Флорештского района, 71-летняя женщина из Дубоссарского района, 65-летняя женщина из Дубоссарского района, 83-летняя женщина из Криулянского района, 90-летняя женщина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Оргеевского района, 86-летний мужчина из района Дрокия, 61-летняя женщина из Хынчештского района, 68-летняя женщина из Кантемирского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 55-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 63-летняя женщина из Фалештского района, 62-летний мужчина из Кишинева, 60-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 41-летний мужчина из Флорештского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Каларашского района, 77-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя женщина из Кишинева, врач из Кишинева, врач из Кагула.

На вечер 1 марта 166833 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3975 человек умерли от инфекции.