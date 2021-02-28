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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 февраля 166178 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 февраля 166178 излечившихся
28 февраля
21:17 2021
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На сегодняшний день в стране 166178 человек прошли лечение и 3949 умерли от инфекции COVID-19.  

На 28 февраля в Молдове подтверждены 185453 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 9559 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17333 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3737 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 311 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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