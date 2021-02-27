В Киеве пятьдесят сотрудников изданий разной направленности учредили «Клуб защиты журналистов», сообщает «Страна».

Его цель – отстаивать интересы работников средств массовой информации. К объединению может присоединиться любой журналист вне зависимости от его идеологических пристрастий. Члены Клуба написали и отправили письмо Владимиру Зеленскому. В нем глава государства обвиняется во лжи. Президенту напомнили, что во время предвыборной кампании он обещал, будто не закроет ни одного телеканала. «Депутаты от вашей фракции, которые еще вчера сидели на удобных креслах в наших студиях, называют нас террористами. Ваши депутаты протаскивают репрессивный закон о медиа. Ваши силовые структуры бездействуют в отношении радикалов, создающих списки неправильных журналистов и публикующих наши персональные данные», – говорится в обращении.