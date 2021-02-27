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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы ищет способ распустить парламент

27 февраля
19:37 2021
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В минувшую пятницу, на пресс-конференции, президент Майя Санду сообщила, что группа депутатов парламента обратилась в Конституционный суд с просьбой дать ряд разъяснений относительно закона «О правительстве», сообщает ИНФОТАГ.

В последние годы, по словам главы государства, в документ было внесено множество поправок, порой противоречащих друг другу. «В результате совершенно непонятны полномочия действующего правительства после его формальной отставки. И как быть, когда министры отказались исполнять свои обязанности. Например, сейчас непонятно, есть у нас министр здравоохранения или нет, есть министр финансов или нет. Да, есть госсекретари, которые исполняют обязанности, но предел их компетенции неясен», – отметила Санду. Она всячески препятствует формированию нового правительства, надеясь таким образом спровоцировать досрочные парламентские выборы. Президент полагает, что в новом законодательном органе ей удастся сформировать пропрезидентское большинство.

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