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Газета "Кишиневские новости"

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Анатол Цэрану: Майя Санду не была подготовлена для управления страной

Анатол Цэрану: Майя Санду не была подготовлена для управления страной
24 февраля
11:58 2021
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Имидж президента пострадал после решения КС отменить указ Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьер-министра. Такого мнения придерживается большинство экспертов, принявших участие в передаче на TVR Moldova.

«Команда Майи Санду потеряла два месяца, неоправданно затягивая процесс. Сегодня мы можем признать, что команда Майи Санду не была подготовлена для управления страной. Даже если в некоторых опросах ПДС позиционируется хорошо на будущих выборах, это ситуация может не сохраниться, если и дальше будут происходить затягивания», – заявил Анатол Цэрану.

Эксперт «IDIS Viitorul» Вячеслав Бербека отметил, что политические оппоненты Майи Санду не упустят возможности воспользоваться ошибкой президента.

«В краткосрочной перспективе решение Суда дает преимущество партиям в парламенте, которые не желают досрочных выборов. Кроме того, пострадал имидж президента», – сказал Бербека.

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