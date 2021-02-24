Имидж президента пострадал после решения КС отменить указ Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьер-министра. Такого мнения придерживается большинство экспертов, принявших участие в передаче на TVR Moldova.

«Команда Майи Санду потеряла два месяца, неоправданно затягивая процесс. Сегодня мы можем признать, что команда Майи Санду не была подготовлена для управления страной. Даже если в некоторых опросах ПДС позиционируется хорошо на будущих выборах, это ситуация может не сохраниться, если и дальше будут происходить затягивания», – заявил Анатол Цэрану.

Эксперт «IDIS Viitorul» Вячеслав Бербека отметил, что политические оппоненты Майи Санду не упустят возможности воспользоваться ошибкой президента.

«В краткосрочной перспективе решение Суда дает преимущество партиям в парламенте, которые не желают досрочных выборов. Кроме того, пострадал имидж президента», – сказал Бербека.