Об этом в ходе участия в телепрограмме на общественном телеканале заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Депутат заявил, что фракция ПСРМ обсудит кандидатуру Дурлештяну с парламентскими партиями.

«Наша фракция выступает за кандидатуру Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии с Конституцией», – заявил Фуркулицэ.

Он отметил, что в ближайшие дни руководство партии проведет заседание, чтобы определить дальнейшие действия.

«Мы проанализируем мотивировочную часть решения КС и поступим в строгом соответствии с положениями закона. Повторяю, ПСРМ и фракция не позволят никому нарушать конституционные положения», – заявил Фуркулицэ.

Напомним, КС постановил, что Майя Санду незаконно издала указ о выдвижении премьером Натальи Гаврилицэ вопреки тому, что в парламенте было создано большинство из 54 депутатов, предложивших на должность премьера Марианну Дурлештяну.