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Газета "Кишиневские новости"

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Конституционный суд признал незаконным указ президента Майи Санду

23 февраля
21:48 2021
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Майя Санду нарушила Основной закон страны. Конституционный суд частично удовлетворил запрос депутатов ПСРМ и признал неконституционным указ главы государства, которым Наталья Гаврилицэ была выдвинута кандидатом на должность премьер-министра.

Судьи постановили, что парламентские фракции и президент страны Майя Санду должны провести консультации для выдвижения кандидата на пост премьера. В то же время КС отказал депутатам в просьбе признать Майю Санду виновной в совершении тяжкого проступка.

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