Майя Санду нарушила Основной закон страны. Конституционный суд частично удовлетворил запрос депутатов ПСРМ и признал неконституционным указ главы государства, которым Наталья Гаврилицэ была выдвинута кандидатом на должность премьер-министра.

Судьи постановили, что парламентские фракции и президент страны Майя Санду должны провести консультации для выдвижения кандидата на пост премьера. В то же время КС отказал депутатам в просьбе признать Майю Санду виновной в совершении тяжкого проступка.