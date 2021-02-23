В Ашхабаде началась вакцинация российским «Спутник V», сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Прививки делают сотрудникам медицинских учреждений и правоохранительных органов. Остальных граждан колоть начнут в марте. Причем вакцинация будет платной. С работающих в Государственном комитете водного хозяйства уже собирают по 200 манатов. Как известно «Спутником» прививают в два этапа. Предполагается, что всем желающим первый укол будет делаться бесплатно, а чтобы получить второй, надо будет принести квитанцию об оплате услуги. Один туркменский манат по официальному курсу равен 0,2861 доллара США. Туркменистан по запасам природного газа находится на четвертом месте в мире после Ирана, России и Катара.