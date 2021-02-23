Вторник, 23 февраля 2021, 00:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Туркменистане прививать от COVID-19 будут за деньги

23 февраля
21:18 2021
Версия для печати

В Ашхабаде началась вакцинация российским «Спутник V», сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Прививки делают сотрудникам медицинских учреждений и правоохранительных органов. Остальных граждан колоть начнут в марте. Причем вакцинация будет платной. С работающих в Государственном комитете водного хозяйства уже собирают по 200 манатов. Как известно «Спутником» прививают в два этапа. Предполагается, что всем желающим первый укол будет делаться бесплатно, а чтобы получить второй, надо будет принести квитанцию об оплате услуги. Один туркменский манат по официальному курсу равен 0,2861 доллара США. Туркменистан по запасам природного газа находится на четвертом месте в мире после Ирана, России и Катара.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,48+0,07%
EUR21,23–0,09%
GBP24,66+0,35%
UAH0,63–0,01%
RON4,35–0,09%
RUB0,24+0,43%

Курсы валют в MDL на 23.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд