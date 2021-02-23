Бдительный депутат херсонского областного совета Игорь Йосипенко разоблачил сеть беспринципных сограждан, отправляющих людей прививаться от коронавируса в страну-агрессора, сообщает «Сегодня».

Материал начинается словами «Несмотря на то, что в России умирают от своей же вакцины…». Ссылок на то, когда и где такие случаи были отмечены, не приводится. Автор полагает, что для рядового читателя и голословного утверждения будет достаточно. Йосипенко написал в Службу безопасности Украины письмо, в котором говорится: «Определенные дельцы разместили информацию в херсонских СМИ о наборе групп и организаций путешествия с целью вакцинации от COVID-19 в Москву». Сотрудники СБУ оперативно отреагировали, и прикрыли коронавирусный туризм. На Украине официально запрещен к применению российский «Спутник V».