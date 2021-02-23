Вторник, 23 февраля 2021, 00:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Херсоне прикрыли коронавирусный туризм

23 февраля
21:18 2021
Версия для печати

Бдительный депутат херсонского областного совета Игорь Йосипенко разоблачил сеть беспринципных сограждан, отправляющих людей прививаться от коронавируса в страну-агрессора, сообщает «Сегодня».

Материал начинается словами «Несмотря на то, что в России умирают от своей же вакцины…». Ссылок на то, когда и где такие случаи были отмечены, не приводится. Автор полагает, что для рядового читателя и голословного утверждения будет достаточно. Йосипенко написал в Службу безопасности Украины письмо, в котором говорится: «Определенные дельцы разместили информацию в херсонских СМИ о наборе групп и организаций путешествия с целью вакцинации от COVID-19 в Москву». Сотрудники СБУ оперативно отреагировали, и прикрыли коронавирусный туризм. На Украине официально запрещен к применению российский «Спутник V».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,48+0,07%
EUR21,23–0,09%
GBP24,66+0,35%
UAH0,63–0,01%
RON4,35–0,09%
RUB0,24+0,43%

Курсы валют в MDL на 23.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд