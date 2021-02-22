Об этом в социальной сети написала кандидат ПСРМ на пост премьер-министра Марианна Дурлештяну, обратившись к гражданам и политическому классу.

«Уважаемые друзья! Нынешние дискуссии о возможном выдвижении на пост премьер-министра вызвали у меня глубокое разочарование, но также и состояние неуверенности относительно низкой степени толерантности к тем, кто думает иначе или мечтает о другом. В политической сфере Кишинева витает новый штамм вируса ненависти и дискриминации: «Кто не с нами, тот против нас!».

Я вижу имитацию демократии, образец популизма, который исходит и навязывается партией, которая выиграла – при поддержке других правоцентристских партий – президентские выборы. Поэтому некоторые политические деятели уже напоминают, что они также способствовали зажжению «факела победы» в ноябре 2020 года. Однако победители предпочитают не делиться победой с другими.

Дорогие соотечественники, дорогие друзья!

Я не «кукла», как обвиняют меня мои оппоненты, которые, по сути, даже не знают меня. Для этого у меня нет ни того «характера», ни плохого образования, ни достаточного лицемерия. Я полна решимости, умею самостоятельно принимать решения в случае необходимости, а также работать в команде, я профессионально обучена по прозападной модели (если меня все еще обвинят в том, что «я буду слушать Москву “). У меня достаточно образования, опыта и порядочности, чтобы возглавить команду честных, серьезных, профессиональных людей, а не политических “возмутителей спокойствия “, которые манипуляционным лозунгом “Вот чего хотят люди” хотят контролировать всю власть в молдавском государстве.

Я не капитулирую перед гнусными провокациями, ложью, инсинуациями», – написала Дурлештяну.

Она призвала объединить усилия, чтобы делать полезные для страны дела, оставив предвыборные дрязги тем, кто на большее не способен.