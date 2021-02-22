Никто не может сказать, каким будет 23 февраля решение Конституционного суда Молдовы о законности декрета президента Майи Санду, которым она, вопреки правдам и неправдам, выдвинула вторично Наталью Гаврилицэ на должность премьер-министра. Скорее всего, для нового президента это будет оправдательный приговор, написанный причудливым языком басен. Документ будет формально отстаивать основные положения Конституции, но, по сути, откроет Майе Санду дорогу к парламентским выборам.

Четыре факта или четыре события подталкивают к такому простому выводу. Первое: представитель ЕС Петер Михалко, невзирая на трактовку его заявления, как вмешательства во внутренние дела Молдовы и оскорбления законодательного органа, публично рекомендовал не связываться с теми 54-мя депутатами, которые формализовали большинство для выдвижения своего кандидата, потому что на них лежит серая тень “кражи века”. Второе: какой-то немецкий советник убедил-таки Андрея Нэстасе не лезть на рожон и плюнуть на вожделенную должность премьера. Третье: Майя Санду уже заявила, что пойдёт своим выбранным путём, невзирая на решения КС. Четвертое: сегодня друзья Сороса провели очередной соцопрос с целью доказать нам, а в первую очередь КС, что спорить бесполезно, Майя Санду возьмём вместе со своей партией ПДС больше половины мандатов в будущем парламенте.

Так исторически сложилось, что КС у нас служит Конституции и своим гражданам постольку-поскольку. На самом деле КС обслуживает власть и некоторые «дружественные» государства. За примерами, как говорится, далеко ходить не надо. Так что никто не удивится, если КС завтра поступит по принципу «два юриста – три мнения», который с молдавского переводится, как «своя рубашка ближе к телу». Скажите кому-то, что КС – блюститель чистоты Основного закона, и тебе сразу вспомнят либо преамбулу-декларацию, которая у нас оказалась выше самого тела Конституции, либо выполненные точь-в-точь заказы Плахотнюка. Как мы уже успели убедиться, наплевательское отношение молдавских президентов к закону и к своим обещаниям плавно перешло, как вымпел ударника, к Майе Санду.

Завтра наш традиционный праздник защитника отечества будет иметь и свою дополнительную идеологическую и вполне милитаристскую мотивацию. По правилу двойных стандартов мы окажемся беззащитными, т.е. получим решение КС в угоду молдавским политикам, которые беззастенчиво обслуживают интересы ЕС. После длинного олигархического периода, долгое время находившегося под надёжной защитой Европы, исходя, конечно, из высших геополитических интересов, мы получим просветленную монархию под крышей того же Брюсселя. Как президент Майя Санду не состоялась, а вот для молдавской королевы у неё подобралось много редких качеств: упёртость, своеволие и прорезавшаяся вдруг у рисипеснской выскочки тяга к торжественным нарядам.