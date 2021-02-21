О том, что лишний вес увеличивает нагрузку на позвоночник и часто ведет к развитию сахарного диабета, медики знают давно. А теперь ученые из Университета Огасты в США выяснили, что от ожирения страдают и другие органы, в частности, мозг. Постепенно у людей с лишним весом и преддиабетом второго типа ухудшается память, снижается острота ума, и это становится заметно без всяких обследований.

Эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, показал, что, когда в мозг проникает большое количество молекул жирных кислот, в избытке имеющихся в организме подопытных мышей, возникает сильное воспаление в отделе мозга, отвечающем за память. В результате нарушались связи с соседними отделами нервной системы и животные в прямом смысле начинали хуже соображать, с трудом находили выход из лабиринта и не запоминали знакомые им места.

Ученые определили, что во всем виноват особый ген, и если его «отключить», проблемы исчезают. И уже созданы препараты, способные блокировать действие этого гена. Значит, есть основание рассчитывать, что у людей с избыточным весом и диабетом можно будет предотвратить ослабление мозговой деятельности, сообщает РИА «Новости».